Обвал породы в ОРЛО: судьба двух шахтеров остается неизвестной

03.12.2017 07:46

На шахте "Черкасская" в Зимогорье (город районного значения в Славяносербском районе Луганской области Украины, который на данный момент захвачен боевиками пророссийской группировки "ЛНР") произошел обвал породы, есть пострадавшие.



Как сообщают "спасатели" ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория), ЧП произошло 30 ноября в восточно-полевом штреке на горизонте 680 м при демонтаже крепи произошел обвал породы.



На момент аварии в шахте находилось 10 человек, обрушением застигнуты трое.



К месту трагедии были направлены силы и средства военизированного горноспасательного отряда №1 (г. Стаханов). Одного пострадавшего извлекли из-под завала работники шахты. 49-летнего горного мастера с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали больницу.



Судьба ещё двух горнорабочих остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.