- Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый07:36
- Ситуация в зоне АТО осложнилась07:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- В ОРЛО подорожали соль и сахар19:27
- Новый главарь "ЛНР" взялся за топливо18:56
Обвал породы в ОРЛО: судьба двух шахтеров остается неизвестной
На шахте "Черкасская" в Зимогорье (город районного значения в Славяносербском районе Луганской области Украины, который на данный момент захвачен боевиками пророссийской группировки "ЛНР") произошел обвал породы, есть пострадавшие.
Как сообщают "спасатели" ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория), ЧП произошло 30 ноября в восточно-полевом штреке на горизонте 680 м при демонтаже крепи произошел обвал породы.
На момент аварии в шахте находилось 10 человек, обрушением застигнуты трое.
К месту трагедии были направлены силы и средства военизированного горноспасательного отряда №1 (г. Стаханов). Одного пострадавшего извлекли из-под завала работники шахты. 49-летнего горного мастера с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали больницу.
Судьба ещё двух горнорабочих остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Теги: Донбасс, шахта, авария, ЛНР, ОРЛО
- Под завалами на шахте им. Бажанова есть два живых человека
- На шахте им. Бажанова в Донецкой области уже пятеро погибших
- Азаров проведет спецзаседание, посвященное безопасности на шахтах
- В Донецкой области погибли шахтёры
- ЧП на шахте в Донецке! Под землей - люди
- Шахта им. Стаханова заработала после взрыва
- Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый07:36
- В ОРДО медики не хотят лечить боевиков07:29
- Ситуация в зоне АТО осложнилась07:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый07:36
- В ОРДО медики не хотят лечить боевиков07:29
- Ситуация в зоне АТО осложнилась07:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Горловку заполонили "странные военные"
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения