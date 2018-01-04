Появилась информация о первом погибшем в 2018 году украинском воине: Александр Ковтун служил в батальоне "Чернигов-1"

04.01.2018 07:32

В зоне проведения АТО погиб украинский военнослужащий Александр Ковтун. Александр подорвался на взрывном устройстве в Луганской области. Он служил в составе батальона "Чернигов-1" 58-1 ОМПБ. В первый день нового года война на востоке Украины оборвалась жизнь защитника Отечества Александра Ковтуна, сообщает "Диалог.UA".

Согласно имеющейся информации, бойцу было только 32 года. Он нес службу в составе батальона "Чернигов-1" 58- Отдельной мотопехотной бригады. Всего месяц он не дожил до своего 33-летия.

Александр родом из села Клышки Шосткинского района Сумской области. Его жизнь оборвалась 1 января возле поселка Новотошковское Луганской области. Он подорвался на мине. Александр нес службу в зоне военного конфликта с июля 2017 года. Его оплакивают сестра и отец... Бойца похоронят в родном селе 5 декабря. Этот день в Шосткинском районе огласили траурным.