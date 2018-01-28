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Беспилотник заметил опасность на Донбассе
28.01.2018 07:03
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), беспилотный летательный мини-аппарат Миссии заметил нарушения отвода вооружения на оккупированной части Луганщины.
Так, 25 января в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил 3 танка (Т-64) восточнее с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска) и южнее с. Обозное (18 км к северу от Луганска), размещенных там в нарушение линий отвода.
В тот же день мини-БПЛА СММ обнаружил 10 БМП (БМП-1 и БМП-2), зенитную установку (ЗУ-23-2), 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и грузовики военного типа восточнее Веселой Горы и южнее Обозного (в том же районе, где ранее были замечены танки).
Теги: Донбасс, беспилотник, танки, СММ ОБСЕ
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