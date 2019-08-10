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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов

10.08.2019 20:58
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Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, не смотря на объявленное перемирие, проводят «учения со стрельбой» вблизи населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«7 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 8 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи н. п. Новоселовка (37 км к северо-востоку от Донецка). В тот же день члены патруля Миссии также видели 3 танка (неустановленного типа), которые вели огонь на полигоне. По оценке, это были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности».
Кроме того, « в тот же день БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) приблизительно в 600 м к востоку от жилого района в н. п. Зугрэс (36 км к востоку от Донецка) и 5 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) около н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка)».
Также было замечено вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения: «6 августа По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие 4 танков (неустановленного типа) на полигоне недалеко от н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; 90 км к юго-востоку от Донецка).
7 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 7 БМП-1 вблизи н. п. Енакиево (41 км к северо-востоку от Донецка)».



Теги: Донбасс, стрельба, учения, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, боевики, танки
 
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