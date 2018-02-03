- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса15:29
- Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима15:19
- На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"14:41
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника14:10
- В ОРДЛО грядет КШУ14:05
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"13:03
- В Луганске идет кастинг на "Ополченочку"12:45
- Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелов было немного12:30
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты12:17
Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима
Губернатор Луганщины Юрий Гарбуз встретил вернувшегося в родные края освобожденного из плена Анатолия Костенникова.
"Я рад вдохнуть этот воздух! Я рад видеть лицо свободных людей! Так соскучился по украинской языке, на котором там запрещали говорить! – признался Анатолий. - Меня арестовали, когда я ехал с работы к родным в Первомайск. Начали бить, пытать, передали в "МГБ" "ЛНР"... Потом суд без следствия и доказательств, только на основе выбитых из меня показаний. Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима ... Украина всё же меня освободила!"
"Сколько Анатолию пришлось пережить за 14 месяцев плена! Сколько еще ни в чем не повинных людей пострадало и, к сожалению, продолжает страдать от этой войны! – отмечает губернатор. - Мы предоставили Анатолию жилье в Рубежном и трудоустроили по специальности (он врач скорой помощи с 35-тилетним стажем), выплачиваем материальную помощь из областного бюджета, обеспечили всем необходимым. Мы непобедимы, пока мы едины".
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
Читайте также:
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени
Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
Теги: Донбасс, Луганская область, пленник, ЛНР, Юрий Гарбуз
- В Луганской области на взрывном устройстве подорвалась пенсионерка
- Украинец пришел пешком из рабства в "ЛНР" (ВИДЕО)
- Недобитый Плотницкий вернулся и разбушевался
- Москаль накормит всех бюджетников собственным продуктом
- У донбасских боевиков пропали "Грады"
- Правозащитники насчитали 79 мест на оккупированном Донбассе, где боевики удерживают пленных
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса15:29
- Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима15:19
- На Донетчине нашли пропавшего школьника14:48
- На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"14:41
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника14:10
- В ОРДЛО грядет КШУ14:05
- В сторону позиций ВСУ вчера выпустили 18 снарядов из минометов калибра 82 мм13:36
- Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки13:19
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"13:03
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса15:29
- Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима15:19
- На Донетчине нашли пропавшего школьника14:48
- На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"14:41
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника14:10
- В ОРДЛО грядет КШУ14:05
- В сторону позиций ВСУ вчера выпустили 18 снарядов из минометов калибра 82 мм13:36
- Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки13:19
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"13:03
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев