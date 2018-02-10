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Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), патрули СММ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.
Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к югу‑востоку от Луганска") в течение примерно 1 часа, команда СММ видела, что из Украины выехали 10 автомобилей (8 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими и 1 с табличками "ЛНР") и 2 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками), а также вышло около 110 человек (85 мужчин и 25 женщин). В то же время в Украину въехали 8 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками, 2 — с российскими и 1 — с литовскими), 2 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками) и 2 автобуса (с украинскими номерными знаками), а также зашли 50 человек (27 женщин и 23 мужчины).
В пункте пропуска вблизи н. п. Должанское (84 км к юго‑востоку от Луганска) на протяжении приблизительно 1 часа команда СММ видела, что из Украины выехали 12 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 4 — с российскими и 1 — с литовскими) и 2 автобуса (с украинскими номерными знаками), а в Украину въехали 12 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 3 — с российскими, 1 — с грузинскими и 1 с табличками "ЛНР") и 2 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками), а также зашли мужчина и женщина.
В течение примерно получаса наблюдения в пункте пропуска неподалеку от н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго‑востоку от Луганска) члены патруля СММ видели, что в Украину вошли 5 человек (4 мужчин и женщина).
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
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