Боевики "ЛНР" отгоняют наблюдателей ОБСЕ от приграничных районов

04.03.2018 11:59

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 марта), наблюдатели столкнулись в т.н. "ЛНР" с неоднократными случаями ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ.



В пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР" снова приказал членам патруля Миссии покинуть этот район, ссылаясь на приказы от своих "командиров".



В пункте пропуска на границе около н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР" снова приказал членам патруля Миссии покинуть этот район.



Член "ЛНР" опять не предоставил наблюдателям доступа к железнодорожной станции "Красная Могила" возле Вознесеновки, ссылаясь на то, что это приграничный район.



СММ проинформировала об этом офицеров Вооруженных сил Украины при СЦКК. 18 декабря 2017 года офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК.



Напомним, что члены т.н. "ДНР" также мешали патрулям СММ ОБСЕ.