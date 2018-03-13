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В Луганской области без света остались почти 4000 домов
В Луганской области полностью без света остались три населенных пункта, частично - четыре. Причину масштабного обесточивания пока не выяснили. В Луганской области во вторник, 13 марта, произошло масштабное обесточивание, в результате которого без электроэнергии остались 3869 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение на своей странице в соцсети Facebook, передает korrespondent.net.
По данным пресс-службы, пока полностью без света остались три населенных пункта, частично - четыре.
Отмечается, что в 8:35 без света остались 697 абонентов в городе Лисичанск. В 9:15 были обесточены 1284 абонента в городе Северодонецк. В 9:30 без света оказались еще 1626 потребителей в Северодонецке и в населенных пунктах Метелкино и Вороново. Также в 8:39 свет выключился в 242 абонентов в городе Сватово, в населенных пунктах Миловатка и Дачном.
Причину обесточивания пока не выяснили. Предварительно можно говорить о влиянии погодных условий и неудовлетворительном уровне готовности электросетей Луганской области к работе в зимних условиях.
Теги: Донбасс, Луганская область, аварийное состояние, населенный пункт, электроэнергия, обесточены
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