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Архив - Луганская область

На Луганщине стало меньше снарядов

25.03.2018 12:04
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На Луганщине стало меньше снарядов

За прошедшие сутки, 24 марта, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины проверили 0,35 га местности на подконтрольной части Луганской области.

Пиротехники работали в г. Попасная, пгт Станица Луганская, Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах. В результате было обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 3 артиллерийских снаряда, 1 ручная граната и 1 единица других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, Луганская область, снаряды, пиротехники
 
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