СММ ОБСЕ изгнали из приграничных районов оккупированного Донбасса

08.07.2018 07:45

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июля), наблюдатели посетили на Донбассе два приграничных района, которые не контролируются правительством. Вот только там они не задержались.



Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ отметила, что в Украину въехали 2 автобуса (1 с российскими номерными знаками) и 1 грузовик (с украинскими номерными знаками). По прибытии патруля Миссии в пункт пропуска член незаконных вооруженных формирований сказал, чтобы наблюдатели немедленно покинули данный район.



Находясь в пункте пропуска возле н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ видела, что в Украину въехал 1 автобус. Примерно через 20 минут член НВФ сказал, чтобы патруль Миссии покинул данный район.