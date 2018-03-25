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Донбасс: боевики не пускают СММ ОБСЕ к границе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), наблюдатели посетили четыре пограничных района, которые не контролируются правительством. И отовсюду их изгнали боевики.
Ориентировочно за 20 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии видела, что в очереди на выезд/выход из Украины стояли 47 автомобилей (33 с украинскими номерными знаками, 8 — с российскими, 1 — с грузинскими, 1 — с белорусскими и 1 — с литовскими, а также 3 с табличками "ЛНР"), 1 автобус (с украинскими номерными знаками) и около 120 пешеходов. За этот период в Украину въехал 1 автобус (с украинскими номерными знаками) и вошли 15 пешеходов.
Находясь в пункте пропуска возле н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 10 минут, наблюдатели видели, что в Украину вошли 8 пешеходов.
За 15 минут наблюдения в пункте пропуска вблизи н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела, что в Украину въехали 4 автомобиля (3 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими) и вошли 7 пешеходов, а из Украины выехали 3 автомобиля (2 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими).
Ориентировочно за 10 минут наблюдения на железнодорожной станции "Красная Могила" у Вознесеновки наблюдатели видели около 30 неподвижных грузовых железнодорожных вагонов (содержимое разглядеть не удалось).
Во всех случаях члены незаконных вооруженных формирований приказали патрулям СММ покинуть приграничный район. И это, как уверяют наблюдатели, происходит на постоянной основе.
Теги: Донбасс, граница, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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