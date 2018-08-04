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Реалии оккупированного Донбасса: деградирующий город в "свободной" "ЛНР"
Жизнь на Донбассе будет ухудшаться. Оставшиеся на территории "ДНР/ЛНР" "регионалы" только добивают захваченный Донбасс, который постепенно деградирует и вымирает.
Об этом в соцсети написал журналист Денис Казанский, приведя в пример дороги в оккупированном Стаханове, передает "Диалог.UA".
Сейчас в городе "народный мэр" - выходец из "канувшей в лета" ПР, который засел прочно в кресле "градоночальника". В комментариях люди писали, что Стаханов и до войны особо не отличался благоустроенностью, а оккупация и техника российских наемников уничтожили эту депрессивную территорию еще больше. "В Стаханове и до войны были плохие дороги, а теперь совсем ппц. И будет только хуже", - написал Казанский.
Сепаратисты клятвенно обещали улучшить дороги еще в апреле, однако никаких подвижек после этого пока не случилось. При том, что из "бюджета" "ЛНР" по "официальным отчетам" для Кремля на данные цели деньги выделяются систематически. Но боевики жалуются, что им не хватает.
Теги: Россия, Донбасс, бюджет, оккупация, дороги, ЛНР, боевики, соцсети, Стаханов (Кадиевка)
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