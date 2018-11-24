Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО

24.11.2018 08:38

Русская служба BBC показала, где поминают погибших на Донбассе и в Сирии боевиков Путина. Для этого установили часовню, а рядом с ней и памятник солдату в униформе без нашивок.

В Российской Федерации специально для поминок построили часовню памяти погибших "добровольцев" России, которые воевали на территории "Л/ДНР" и Сирии. Эта информация была представлена Русской службой ВВС, передает издание "Диалог.UA".

Интересно то, что заказчиками подобного строения стали те люди, близкие к Евгению Пригожину. Стоит отметить, что эту личность тесно связывают с ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что часовня является сооружением, где будут поминать погибших. Высота объекта достигает 4 этажей. Он расположился точно на обочине трассы федерального значения "Дон". По какой-то причине строение оградили двухметровым забором. Перед часовней установили памятник "русским добровольцам".

Следует обратить отдельное внимание на памятник. Он украшен Окопный крест, который является символом ЧВК "Вагнер". С самого постамента глядит мужчина в униформе, на которой попросту нет опознавательных знаков. Пользователям Интернета это показалось очень странным.