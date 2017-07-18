Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов

18.07.2017 12:11

Власти России давно приставили к самопровозглашенным лидерам псевдореспублик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому своих людей, готовых ликвидировать главарей "Л/ДНР" в любой момент.

Главари террористов "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко непременно будут убиты оккупационными властями РФ. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что у него (Александра Захарченко - ред.) доля очень плачевная, потому что, если начнется решения конфликта, его ликвидируют. Он очень много знает. Так же, как и всех полевых командиров", - отметил он.

По его словам, под видом охранников рядом с главарями "Л/ДНР" уже ходят люди, которые "в ответственный момент не дадут сделать неправильный шаг в сторону". "Он уже настолько глубокого залез, что его осталось только ликвидировать", - резюмировал Жданов.