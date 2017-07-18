- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука07:02
- В ОБСЕ сообщили о новых проблемах с боевиками на Донбассе18:50
Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов
Власти России давно приставили к самопровозглашенным лидерам псевдореспублик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому своих людей, готовых ликвидировать главарей "Л/ДНР" в любой момент.
Главари террористов "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко непременно будут убиты оккупационными властями РФ. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что у него (Александра Захарченко - ред.) доля очень плачевная, потому что, если начнется решения конфликта, его ликвидируют. Он очень много знает. Так же, как и всех полевых командиров", - отметил он.
По его словам, под видом охранников рядом с главарями "Л/ДНР" уже ходят люди, которые "в ответственный момент не дадут сделать неправильный шаг в сторону". "Он уже настолько глубокого залез, что его осталось только ликвидировать", - резюмировал Жданов.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Плотницкий
- Донбасских боевиков вербуют в Сирию
- Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист
- Внутренние войны "донбасских республик": падение "Трои" и дамоклов меч над Захарченко с Плотницким
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Российские военные всячески стараются не пропустить "драпающих" из Донбасса "ополченцев" на свою территорию
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд07:40
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада11:32
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату10:52
- Луганчанин Влад Сытник завоевал главный приз «Славянского базара-2017»10:40
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- ВМС США испытали "первое в мире активное лазерное оружие" (ВИДЕО)10:20
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- В Сеть попали кадры работы установки разминирования "Змей Горыныч", с помощью которой армия Асада-Путина уничтожает мирное население Сирии. Видео09:52
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука