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Архив - Луганская область

В «ЛНР» грядет смена среди «первых» главарей. Теперь Корнет

25.08.2018 12:21
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В «ЛНР» грядет смена среди «первых» главарей. Теперь Корнет

В «ЛНР», по данным источников, в ближайшее время ожидается смена в рядах «первых» главарей «ЛНР». Теперь на очереди организатор «переворота» Игорь Корнет. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В «ЛНР» московские кураторы планируют провести «смену лиц» среди «первых» главарей «ЛНР». Теперь, по данным источника, хотят заменить организатора «государственного переворота» Игоря Корнета на не менее одиозную личность — бывшего главаря «отряда Одесса» из Краснодона, отметившегося в Сирии, — «Фому». Сам же Корнет, якобы, находится в настоящее время в Москве, где решается его судьба.
Вот сто пишут в соцсетях жители временно оккупированной части Луганщины:
«Сплетни ЛНР: на место Корнета кураторы хотят поставить Фому, что возглавлял отряд «Одесса» в Краснодоне. Потом он воевал в Сирии в «Вагнере». Сам Корнет, якобы в Мск»,
«А Фома живой?»,
«Под Ростовом сейчас»,
«Надо же»,
«Вот же вы, Лнрийцы, пещерные люди! То Колывана свергли, то Корнет вам не такой!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, руководство, ЛНР, кураторы
 
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