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Архив - Луганская область

В Луганске расстреляли "украинского диверсанта" с известной фамилией: фото и подробности об убитом Пасечнике

25.08.2018 16:52
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В Луганске расстреляли "украинского диверсанта" с известной фамилией: фото и подробности об убитом Пасечнике

Луганские террористы в очередной раз стали посмешищем, выдав новое вранье об "украинском диверсанте", "терроризировавшем" "свободную" от "хунты" "республику".

На фейк боевиков обратил внимание популярный блогер, пишущий под ником Necro Mancer в Twitter, передает "Диалог.UA".

Так, террористы "ЛНР" отрапортовали, что "освободители" убили украинского "налетчика и диверсанта" Владислава Пасечника по кличке "Страйк". Данные о своей "победе" оккупанты распространили по всем сепаратистским сайтам.

Однако блогер напомнил, что уничтоженный своими же боевик – типичный уголовник, входивший в состав ОПГ. "Как опознать укроДРГшника? Элементарно, Ватсон! У него обязательно будет значок СДД и страница на "Миротворце", - указал на вранье орков блогер.

О Пасечнике известно, что он служил в рядах террористов с 2014 года. Оккупант ограбил одну из финансовых контор боевиков в Луганске, он также успел до убийства "засветиться" и в других тяжких преступлениях на территории "ЛНР".

У боевика остались жена и ребенок, которые, по некоторым данным, проживают в оккупированных Ровеньках.



Теги: Донбасс, Луганск, убийство, боевик, диверсант, ЛНР, террористы, соцсети
 
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