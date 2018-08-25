В Луганске расстреляли "украинского диверсанта" с известной фамилией: фото и подробности об убитом Пасечнике

25.08.2018 16:52

Луганские террористы в очередной раз стали посмешищем, выдав новое вранье об "украинском диверсанте", "терроризировавшем" "свободную" от "хунты" "республику".

На фейк боевиков обратил внимание популярный блогер, пишущий под ником Necro Mancer в Twitter, передает "Диалог.UA".

Так, террористы "ЛНР" отрапортовали, что "освободители" убили украинского "налетчика и диверсанта" Владислава Пасечника по кличке "Страйк". Данные о своей "победе" оккупанты распространили по всем сепаратистским сайтам.

Однако блогер напомнил, что уничтоженный своими же боевик – типичный уголовник, входивший в состав ОПГ. "Как опознать укроДРГшника? Элементарно, Ватсон! У него обязательно будет значок СДД и страница на "Миротворце", - указал на вранье орков блогер.

О Пасечнике известно, что он служил в рядах террористов с 2014 года. Оккупант ограбил одну из финансовых контор боевиков в Луганске, он также успел до убийства "засветиться" и в других тяжких преступлениях на территории "ЛНР".

У боевика остались жена и ребенок, которые, по некоторым данным, проживают в оккупированных Ровеньках.