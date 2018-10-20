На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей

20.10.2018 16:40

Многодетная семья из Беловодска, состоящая из пяти детей, несколько лет находится на учете в социальных службах. 38-летняя мать, несмотря на то, что воспитывает детей без мужа, злоупотребляет алкоголем.

Как сообщили в ГУНП в Луганской области, женщине всегда помогали соседи, которые выделяли из своих запасов дрова на зиму. Регулярно предоставлялась гуманитарная помощь с продуктами и вещами.

Полицейские и социальных службы постоянно наведывались в семью. Но никакие разговоры не помогли женщине изменить образ жизни.

«Многодетная мать продолжает вести асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками, не работает, живет на деньги, которые государство выделяет на содержание младшего мальчика. Дом, в котором живет женщина с детьми, почти в аварийном состоянии, в доме антисанитария, детям не хватает продуктов и вещей», — сообщили правоохранители.

Комиссия приняла решение, что условия для проживания детей в этом жилье — отсутствуют.

«Было принято решение изъять трех детей — 1,5 летнего и 6-летнего мальчиков и 3-х летнюю девочку.

Двух девочек, которые учатся в восьмом классе и почти постоянно проживают с бабушкой, оставили у бабушки», — рассказали в полиции.

Детей направили для прохождения медицинского обследования в местную больницу, а затем они будут направлены в центр психологической реабилитации г. Лисичанск.

Учитывая ситуацию с этой семьей, будет назначаться комиссия и направляться материалы в суд о лишении женщины родительских прав.

Источник : http://lugradar



