В "ЛНР" прогремел взрыв: неадекват бросил гранату в женщину

06.12.2018 12:38

Вчера, 5 декабря, в оккупированном Стаханове Луганской области случился взрыв, пишет Трибун.

Об этом сообщает группа "Свердловск - ты должен это знать" в социальной сети (Орфография и стиль авторов публикуются без изменений).

"Вчера вечером, 5 декабря, жительница г. Стаханова Оксана Луговая шла домой после тяжелого рабочего дня. Дома ее ждала семья - муж и дети. Когда Оксана уже практически вошла во двор своего дома, она увидела мужчину, который швырнул какой-то предмет в ее сторону. Оксана только успела отвернуться как произошел взрыв.

Этот неадекват бросил в ее сторону гранату", - отмечает источник.

В результате взрыва женщина с ранениями левого бедра, руки, спины доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Так называемая "полиция" приступила к поискам злоумышленника.