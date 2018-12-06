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В "ЛНР" прогремел взрыв: неадекват бросил гранату в женщину
Вчера, 5 декабря, в оккупированном Стаханове Луганской области случился взрыв, пишет Трибун.
Об этом сообщает группа "Свердловск - ты должен это знать" в социальной сети (Орфография и стиль авторов публикуются без изменений).
"Вчера вечером, 5 декабря, жительница г. Стаханова Оксана Луговая шла домой после тяжелого рабочего дня. Дома ее ждала семья - муж и дети. Когда Оксана уже практически вошла во двор своего дома, она увидела мужчину, который швырнул какой-то предмет в ее сторону. Оксана только успела отвернуться как произошел взрыв.
Этот неадекват бросил в ее сторону гранату", - отмечает источник.
В результате взрыва женщина с ранениями левого бедра, руки, спины доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Так называемая "полиция" приступила к поискам злоумышленника.
Теги: Донбасс, Стаханов, женщина, граната, ЛНР
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