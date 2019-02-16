На Донбассе убит член НВФ «ЛНР» из Первомайска

16.02.2019 13:40

Стало известно о смерти члена «ЛНР» Виталия Шумского, жителя города Первомайска.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

По его информации, член НВФ Шумский Виталий Витальевич житель Первомайска, родился 26 января 1992 года, погиб 15 февраля 2019.

Также о смерти Шумского пишет украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

15.02.19 пополнилась очередным бойцом.

Шумский Виталий из Первомайска.

Все будет Украина и победа за нами!

Шумский воевал в составе незаконного батальона «Призрак» «ЛНР» — это подразделение опубликовало некролог.