Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова

10.02.2019 12:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе погиб член НВФ «ЛДНР», житель города Стаханов Луганской области.

Об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Сообщается, что Дмитрий Александрович Куткин родился 01 июня 1991 года, погиб 07 февраля 2019 года Проживал в Стаханове (Луганская область).

Среди прочих эту информацию сообщает «Группа оповещения. Новороссия. ДНР. ЛНР».

Данные о Куткине также есть на сайте «Миротворец».



Теги: Донбасс, конфликт, гибель, ДНР, ЛНР, соцсети, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх