На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова

10.02.2019 12:59

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе погиб член НВФ «ЛДНР», житель города Стаханов Луганской области.

Об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Сообщается, что Дмитрий Александрович Куткин родился 01 июня 1991 года, погиб 07 февраля 2019 года Проживал в Стаханове (Луганская область).

Среди прочих эту информацию сообщает «Группа оповещения. Новороссия. ДНР. ЛНР».

Данные о Куткине также есть на сайте «Миротворец».