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Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
В Сети рассказали о реальных потерях террористов "ДНР" на Донбассе, которые "официальная" статистика "республики" и главарь Денис Пушилин пытаются скрывать.
Блогер, который пишет под ником Necro Mancer в Twitter, сообщил о недовольстве среди наемников и боевиков тем, что главари "ДНР" скрывают реальные потери НЗФ на Донбассе, передает "Диалог".
Также он прикрепил скрин сообщения пользователя из оккупированного Донецка.
"Минск#2 #Потерьнет #ДНРвоюет за признание Украины федеральным субъектом... И прочая лабуда... Лично присутствовал, как в 7:45 ребята-ополченцы привезли в морг Ясиноватой своего боевого товарища... Что сегодня в сводках "ДНР"? Потерь нет? Правда?" - значится в тексте.
Также пользователи Сети, утверждают, что 21 марта на Донбассе ликвидировали одного террориста и ранили двух, обвиняя лично главаря Пушилина в бездействии: "А мы в Крым на свежий воздух".
Также у представителя террористов "ДНР" Эдуарда Басурина просто не сходится даже в так называемых "статистических данных" количество погибших за прошлую неделю.
Теги: Донецк, Донбасс, статистика, гибель, морг, ДНР, боевики, потери, Пушилин, Басурин, соцсети, НВФ
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