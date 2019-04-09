Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ

09.04.2019 22:10

Сегодня под Кривым Рогом провели в последний путь бойца ВСУ Ивана Лисицу, который погиб в ночь на 7 апреля в результате минометного обстрела наших позиций на Луганщине.

Об этом сообщает местный телеканал «Первый городской», передает donpress.com.

Уроженцу села Вишневое Широковского района Днепропетровской области Ивану Лисице 3 апреля исполнилось всего 23 года. Он служил гранатометчиком в 54-й отдельной механизированной бригаде. В ночь с 6 на 7 апреля около полуночи начался обстрел позиций украинских армейцев в районе Хутора Вольного Луганской области. Противник применил минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Иван Лисица вместе с побратимами открыл огонь в ответ. В результате были убиты трое членов НВФ, еще один получил ранение. В то же время, смертельные ранения получили наши защитники Иван Лисица и Дмитрий Стрекнев.

«С Иваном Лисицей я познакомился более двух лет назад, когда он был ранен в боях на Светлодарской дуге. Веселый и жизнерадостный. Куча планов на будущее, которые, к сожалению, не осуществятся никогда, он вчера погиб…», — написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Сообщается, что за мужество и героизм Ивана Лисицу представят к награде, посмертно. Простится с героем пришли односельчане, родственники, друзья и сослуживцы. Похоронили Ивана на кладбище села Широкая Дача.