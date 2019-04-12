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Боевиков «ЛНР» уличили в использовании РСЗО, гаубиц, ЗРК и танков неустановленного типа
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области перемещают и используют РСЗО, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы и танки неустановленного типа.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«8 апреля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал: 15 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-22 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска); 7 РСЗО (БM-21) на полигоне около н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).
8 апреля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал: 10 танков (неустановленного типа) и 3 самоходные гаубицы (неустановленного типа) на полигоне вблизи Миусинска; и 4 танка (неустановленного типа) на полигоне около Тернового.
9 апреля Миссия зафиксировала 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и 7 танков (Т–72) на территории бывшего международного аэропорта «Луганск» ориентировочно в 10 км к югу от Луганска».
Кроме того, «8 апреля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 самоходные гаубицы (неустановленного типа) на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, танки, бронетехника, РСЗО "Град", военная техника, ракетный комплекс
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