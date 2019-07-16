На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент

16.07.2019 18:08

На КПВВ «Станица Луганская» между тремя мужчинами, которые пересекали пункт пропуска, завязался конфликт. Об этом сообщает ДонПресс.

По данным правоохранителей, сегодня между стоявшими в очереди на проверку документов мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них применил против оппонента перечный газовый баллончик. В свою очередь, полицейские батальона «Луганск-1» остановили конфликт и задержали его участников. Пострадавшему во время инцидента была оказана медицинская помощь.

В полиции добавили:

«В ходе проведения проверки по данному факту установлено, что все трое мужчин являются жителями ОРЛО — пострадавший — из г. Луганск, а два его оппонента — из г. Алчевск. На данный момент мужчины находятся в отделе полиции для дальнейшей проверки.