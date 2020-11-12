На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей

12.11.2020 16:00

Из семи КПВВ на линии разграничения в Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

«По состоянию на 11:00 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 в Донецкой области, 3 — в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в «Станица Луганская». В остальных шести пунктах въезда-выезда Донецкой и Луганской области еще не пришло никого», — отметил пограничник.

Трубачев отметил, что по состоянию на 11:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 200 человек, из временно неподконтрольной территории — 278 человек.