Последние новости раздела
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ13:00
- Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"11:00
- ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу08:15
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ14:00
- Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе11:00
На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей
12.11.2020 16:00
Из семи КПВВ на линии разграничения в Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.
«По состоянию на 11:00 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 в Донецкой области, 3 — в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в «Станица Луганская». В остальных шести пунктах въезда-выезда Донецкой и Луганской области еще не пришло никого», — отметил пограничник.
Трубачев отметил, что по состоянию на 11:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 200 человек, из временно неподконтрольной территории — 278 человек.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, ситуация
Читайте также:
- На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух нарушителей карантина
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация
- Об открытии КПВВ в Станице Луганской не может быть и речи - Тука
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц14:00
- В Славянске отказались вводить карантин выходного дня12:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
- В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц14:00
- Мендель рассказала о состоянии Зеленского и Ермака13:00
- В Славянске отказались вводить карантин выходного дня12:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- В Украине впервые более 11000 случаев COVID-19 за сутки10:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Разумков и Резников заболели COVID-1908:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта
- Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"
- В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого
- В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе
- ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу
- В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски
- В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей
- Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций