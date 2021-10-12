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В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

12.10.2021 10:00
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В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

В "МИД ЛНР" разъяснили порядок подачи заявки на выезд через временный пункт пропуска (ВПП) "Станица Луганская". Об этом пишет "МИД" в своем Телеграм-канале.
В "ведомстве" напомнили, что в соответствии с указом Пасечника, выезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", через ВПП "Станица Луганская" осуществляется только по спискам и при наличии следующих оснований:
— с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;
— с целью обучения на территории Украины;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;
— в связи с погребением родственника на территории Украины.
В исключительных случаях допускается выезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с "МГБ".
Для подачи заявки на выезд через ВПП "Станица Луганская" необходимо:
1. Направить ПУСТОЕ письмо на адрес электронной почты [email protected]
2. Открыть ответное письмо, внимательно его прочитать.
3. Скачать по ссылке анкету.
4. Заполнить анкету на РУССКОМ ЯЗЫКЕ в ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ (формат doc/docx). В анкете необходимо заполнить все графы (например, если у вас id-паспорт, в нём не указана прописка, тогда в советующей графе анкеты вы пишите "в паспорте не указано").
5. Проверить правильность данных в анкете.
6. Подготовить документы:
— сделать скан-копии документов или их фото в высоком качестве (разрешение не менее 1024*768 пикселей);
— прикрепить скан-копии или фото документов к письму (допускается в формате zip / rar).
7. Отправить электронное письмо на адрес [email protected], к которому прикрепить анкету и скан-копии/фото документов.
8. В поле "Тема письма" указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который будет выезжать на территорию Украины.
Период рассмотрения заявок: не менее 14 рабочих дней.
"Внимание: анкеты, заполненные с нарушением указанных требований или без необходимых документов, к рассмотрению не принимаются", — подчеркнули в "МИД".
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 00 68; (0642) 50 19 94.



Теги: Донбасс, правила, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
 
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