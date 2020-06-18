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Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"

18.06.2020 17:00
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Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"

В ОРЛО изменился порядок въезда с подконтрольной Украине территории через КПВВ "Станица Луганская", передает Cxid.info.
Главарь "ЛНР" Пасечник внес изменения в указ "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".
"Въезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт", — говорится в указе.
"Въезд лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется по спискам, формируемым постоянно действующей группой, созданной в соответствии с пунктом 5 указа главы ЛНР от 23 марта 2020 года "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности", при наличии одного из следующих оснований:
— проживание родственников на территории ЛНР,
— с целью осуществления лечения на территории ЛНР,
— с целью обучения на территории ЛНР,
— необходимость ухода за больным, проживающим на территории ЛНР,
— в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживающего на территории ЛНР".
При этом "въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины осуществляется с 7.00 до 19.00".
Указом определено, что "списки для въезда граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, формируются на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда, направляемых на электронный адрес [email protected]".



Теги: Донбасс, правила, Станица Луганская, КПВВ, Пасечник
 
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