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Архив - Луганская область

На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)

21.01.2022 17:00
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На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)

Модуль для прививки от COVID-19 на КПВВ Станица Луганская установили 5 дней назад. За это время в нем вакцинировались более 70 человек, сообщает Суспільне.
Как рассказала медицинская сестра Лариса Кулачко, в модуле она работает одна, поэтому в среднем на человека тратит пол часа.
"Работаем мы 4 дня. Налицо CoronaVac вакцина и Pfizer. Вакцина находится в холодильниках, с холодагентами. Людей пока не очень много, потому что не все знают", — говорит медсестра.
Этот модуль для прививки от коронавируса - временный. Его установило государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление».
Весной 2022-го года на КПВВ планируюется открытие обновленной сервисной зоны. Тогда будут созданы более комфортные условия для населения и для медиков.



Теги: Донбасс, вакцинация, Станица Луганская, КПВВ
 
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