Главная / Новости / Луганская область / На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации11:00
- Шведские дипломаты посетили зону ООС10:00
- На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины08:00
- За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
21.01.2022 17:00
Модуль для прививки от COVID-19 на КПВВ Станица Луганская установили 5 дней назад. За это время в нем вакцинировались более 70 человек, сообщает Суспільне.
Как рассказала медицинская сестра Лариса Кулачко, в модуле она работает одна, поэтому в среднем на человека тратит пол часа.
"Работаем мы 4 дня. Налицо CoronaVac вакцина и Pfizer. Вакцина находится в холодильниках, с холодагентами. Людей пока не очень много, потому что не все знают", — говорит медсестра.
Этот модуль для прививки от коронавируса - временный. Его установило государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление».
Весной 2022-го года на КПВВ планируюется открытие обновленной сервисной зоны. Тогда будут созданы более комфортные условия для населения и для медиков.
Теги: Донбасс, вакцинация, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации
- После долгого перерыва возобновляется курсирование поездов Киев-Лисичанск
- На КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской
- В Горловке ОРВИ и гриппом заболели почти полторы тысячи человек
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации11:00
- Шведские дипломаты посетили зону ООС10:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января13:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- В Днепропетровской области боевика "ДНР" осудили на 8 лет
- Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации
- Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины