На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры

16.11.2021 15:00

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" установили рентгено-телевизионные системы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.

Пограничники ожидают, что новое оборудование поможет им повысить безопасность и быстроту проверки багажа. Использование рентген-сканеров также позволит создать более комфортные условия для людей, которые едут через КПВВ. Кроме этого они помогут обнаружить взрывоопасные вещества или наркотики.

Сейчас Луганский пограничный отряд проходит обучение работе с оборудованием.