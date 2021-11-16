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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры

16.11.2021 15:00
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На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" установили рентгено-телевизионные системы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.
Пограничники ожидают, что новое оборудование поможет им повысить безопасность и быстроту проверки багажа. Использование рентген-сканеров также позволит создать более комфортные условия для людей, которые едут через КПВВ. Кроме этого они помогут обнаружить взрывоопасные вещества или наркотики.
Сейчас Луганский пограничный отряд проходит обучение работе с оборудованием.



Теги: Донбасс, рентген, Станица Луганская, КПВВ
 
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