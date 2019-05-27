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Архив - Донецкая область

С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы

27.05.2019 16:45
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С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы

Служба «погранохраны МГБ ЛНР» с 1 июня будет осуществлять пропуск граждан на временном пункте перехода «Станица Луганская» с 06:00 до 20:00. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«С 1 июня будет изменен график работы во временном пункте перехода, расположенном в районе населенного пункта Станица Луганская. Пропуск лиц будет осуществляться с 06:00 до 20:00 по местному времени».

Напомним, ранее пропуск граждан на пункте перехода «Станица Луганская» осуществлялся с 07:00 до 18:30.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
 
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