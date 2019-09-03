В Луганске произошло смертельное ДТП с «полицейскими» ОРЛО: опубликовано жуткое фото

03.09.2019 07:44

Сегодня в неподконтрольном Украине Луганске произошло смертельное ДТП с участием «правоохранителей ЛНР». Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишет ДонПресс.

По словам пользователей, авария произошла на Юбилейном, где авто врезалось в блокпост НВФ. В результате аварии двое погибших, один госпитализирован:

«Сегодня на Юбилейном произошла авария… Один сотрудник полиции и водитель врезавшегося автомобиля погибли, еще один полицейский в больнице».