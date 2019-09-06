Сорвался с крыши: в ОРЛО на железнодорожной станции погиб подросток

06.09.2019 18:11

В неподконтрольном Киеву поселке Родаково Луганской области с крыши железнодорожного вагона упал 13-летний мальчик, передает Donbass.live.

Об этом сообщает "МЧС ЛНР".

В четверг, 5 сентября, около девяти часов вечера три подростка гуляли по территории железнодорожной станции. Увидели снегоочистительный вагон, который стоял на запасном пути. Мальчишки забрались на крышу и начали по нему ходить. В какой-то момент один из них потерял равновесие, упал головой вниз.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка.

По данным "МВД ЛНР", рассматриваются две версии: неосторожность (оступился и упал). Вторая причина – при ходьбе подросток задел линии электропередач и от поражения током скончался на месте.