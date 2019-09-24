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Врачи-добровольцы проведут операции в Станице Луганской

24.09.2019 08:41
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Врачи-добровольцы проведут операции в Станице Луганской

С 01 по 30 октября 2019 в Станично-Луганской ЦРБ будут оказывать высококвалифицированную помощь врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

Об этом сообщается на странице КНП «Станично-Луганское РТМО» в соцсети

«А именно: врач-уролог с проведением УЗИ диагностики почек и мочевыделительной системы , врач-хирург с возможностью проведения оперативного лечения в условиях нашей больницы малоинвазивными методами (лапароскопия)», — сказано в сообщении.

Больные, нуждающиеся в  плановом хирургическом вмешательстве, должны обратиться на прием к врачу-хирургу поликлиники немедленно для обследования и планирования на оперативное лечение.

Источник : http://lugradar.net 




Теги: Донбасс, врачи, операции, Станица Луганская
 
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