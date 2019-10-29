- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем10:19
- Пасечник рассказал, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ08:10
Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского
Город Золотое Луганской области был обстрелян вскоре после визита Владимира Зеленского.
О происшествии рассказал замгендиректора ATR, журналист Айдер Муджабаев в Facebook, передает РБК-Украина.
По словам журналиста, во время общения с Денисом "Янтарем" в прямом эфире, доброволец был вынужден прервать общение. Позже представитель ветеранского корпуса "Азов" перезвонил и сказал, что их позиция была обстреляна боевиками из стрелкового оружия.
Напомним, Денис "Янтарь" - тот доброволец, с которым у Зеленского возникла словесная перепалка, в ней президент требовал у ветеранов сдать оружие, а тот в свою очередь просил гаранта подписать меморандум, что его требуют участники акции "Ні капітуляції".
Владимир Зеленский после возвращения с Золотого отчитался, что все незаконное вооружение, имеющееся у добровольцев, вывезено с города.
По словам добровольца, бойцы потерь не понесли, но стреляли прицельно именно по ним.
"Мы держим кулаки за Дениса, и за его друзей, чтоб все было хорошо", - говорит Муджабаев.
После визита Зеленского в Золотое туда нагрянула полиция: что происходит (видео)
Стоит отметить, что Денис рассказал, что оружие добровольцы сдали не правоохранителям, а отдали своим товарищам в Золотом.
"Мы свое оружие перевезли в другое место, но в Золотом. Если будет нужно, мы ее вернем", - сказал "Янтарь".
Также доброволец рассказал, что после скандального разговора с президентом, ни для него, ни для его бойцов не было никаких последствий. "Янтарь" сказал, что не чувствует себя обиженным или оскорбленным, но манера общения президента его несколько обескуражила.
Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, обстрел, боевики, добровольцы, батальон "Азов", Золотое, Зеленский
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом
- Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО
- Боевики обстреляли поселок на Луганщине
- По Донбассу ударили "Градом"
- Под удар попал населенный пункт на Донбассе, который расстреливают с сентября
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступления16:22
- Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке16:01
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- Выброс радиации в Киеве - созвано срочное совещание17:00
- Не приехали к чиновнику и поплатились: как на скорой фильтруют вызовы16:40
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступления16:22
- Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке16:01
- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"