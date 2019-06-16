- Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения16:32
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
- Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат08:10
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области в районе Золотого и Первомайска вели обстрел. Также у них замечены ящики для боеприпасов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«13 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал грузовик военного типа («КамАЗ»), возле которого на земле стояли несколько ящиков (оцененных как ящики для боеприпасов), а также трех членов вооруженных формирований, стоявших на блокпосте вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). В тот же день со своей позиции на северной окраине участка разведения наблюдатели видели, как на участок разведения въехал гражданский автомобиль белого цвета с двумя людьми в камуфляжной одежде на борту.
Во второй половине дня 14 июня, ведя наблюдения на западной окраине н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 30 очередей из крупнокалиберного пулемета ориентировочно в 2–5 км к северу и северо-западу (установить, на участке разведения или за ее пределами, не удалось)».
Теги: Донбасс, стрельба, обстрел, беспилотник, ЛНР, боевики, Золотое, СММ ОБСЕ
- Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова
- Боевики «ЛНР» обстреляли школу в Троицком и жилые дома в Золотом-4
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ
- Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты
- Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения16:32
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки» 11:31
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс21:19
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения16:32
- Украинцы платили «лишнюю» коммуналку: стало известно о большом перерасчете16:10
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
- Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть15:31
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения