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Боевики «ЛНР» обстреляли БПЛА и наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты обстреляли БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе временно оккупированных населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Днем 23 июня, осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия вблизи н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 16 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 0,8–1,5 км к северо-западу (по оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший в 1 км к северо-западу). Через 3 минуты наблюдатели услышали еще 15 выстрелов и 1 очередь из стрелкового оружия — все в пределах 0,8–1 км к северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, пролетавший в 500 м к северо-востоку от позиции патруля. Члены патруля благополучно приземлили БПЛА и немедленно покинули этот район. После этого сотрудники Миссии осуществили второй запуск БПЛА малого радиуса действия возле н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) и услышали 4 выстрела из стрелкового оружия в пределах 200–300 м к юго-востоку. По их оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший приблизительно в 200 м к юго-востоку от патруля. Через 4 минуты после этого прозвучали 2 очереди из стрелкового оружия в пределах 200–300 м к юго-востоку, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, находившийся на тот момент над позицией патруля СММ, заходя на посадку. Члены патруля снова благополучно приземлили БПЛА и немедленно покинули этот район».
Теги: Донбасс, Первомайск, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, Золотое
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