Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"

16.04.2020 11:30

В группировке «ЛНР» сообщили, что начался процесс обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной, информирует сайт novosti.dn.ua.

По сообщениям сепаратистов, на подконтрольную «ЛНР» территорию передадут семерых человек. Украинской же стороне отдадут 11 человек.