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Архив - Луганская область

В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-19

08.05.2020 17:00
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В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-19

Медики "ЛНР" зарегистрировали 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "министр здравоохранения республики" Наталия Пащенко.
"На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев", - сказала она.
Среди больных COVID-19 - главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий.
По словам Пащенко, его состояние на сегодня "стабильно тяжелое".



Теги: Донбасс, статистика, ЛНР, COVID-19
 
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