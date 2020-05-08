В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-19

08.05.2020 17:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "министр здравоохранения республики" Наталия Пащенко.

"На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев", - сказала она.

Среди больных COVID-19 - главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий.

По словам Пащенко, его состояние на сегодня "стабильно тяжелое".