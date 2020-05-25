Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды

25.05.2020 09:00

Два трехколесных электровелосипеда от гуманитарной миссии «Пролиска», приобретенные при финансовой поддержке UNHCR Ukraine — "Aгентство ООН у справах біженців в Україні" передали социальным работникам, ухаживающим за немобильными и маломобильными пожилыми людьми в прифронтовом селе Троицкое Луганской области. Об этом сообщил глава миссии Евгений Каплин, передает Cxid.info.

По словам Каплина, у соцработниц около 30 подопечных, которых они продолжают посещать, в том числе и все время карантина, выполняя работу по дому, предоставляя еду и предметы первой необходимости.

Также соцработницам передали жидкое мыло и дезинфекторы для рук от УВКБ ООН и подгузники для взрослых для их подопечных в селе, приобретенные при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF).