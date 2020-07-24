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В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России
24.07.2020 10:00
В "ЛНР" отменили необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для прибывающих с территории РФ. Соответствующий указ подписал "глава" непризнанной республики Леонид Пасечник, сообщают местные СМИ.
В то же время необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих с подконтрольной Украине территории.
Теги: Россия, отмена, ЛНР, самоизоляция
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