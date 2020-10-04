КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется

04.10.2020 11:00

Пропуск через КПВВ «Станица Луганская» в воскресенье, 4 октября, осуществляться не будет. Его восстанавливают, а также проводят мониторинг ситуации по очагам тления возле КПВВ.

Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской РГА.