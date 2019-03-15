Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину

15.03.2019 17:01

Фото сделано ранним утром 15 марта на автовокзале оккупированного Луганска. Отсюда ежедневно в сторону единственного КПП на Луганщине едут автобусы.

Благодаря этому жители Луганска и прочих оккупированных РФ городов едут в Станицу Луганскую - территорию, подконтрольную Украине, передает "Диалог.UA".

Кадр из Луганска на своей странице в Twitter показал пользователь с ником полный пЕсец 146%. "Четыре утра, луганский автовокзал, к хунте ломятся..." - говорится в подписи к фото.

Подписчики блогера констатировали, что фото из Луганска очень печальное зрелище. И самое печальное в этом то, что многие из тех, кто стоит в такой очереди, своими силами привели "русский мир" на Донбасс, а теперь на собственной шкуре испытывают все "прелести" "дружбы с братьями" "Да уж, печальнее не придумаешь, одна очередь общая проходит через небольшой загон металлический, чтоб очередь соблюдалась, еще очередь льготная. Рядом ходят 2 полицая с автоматами, для порядку. Люди теряют человеческий облик и становятся скотами поневоле, но скотов натуральных тоже много", - констатируют в комментариях.