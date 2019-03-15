Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину

15.03.2019 17:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину

Фото сделано ранним утром 15 марта на автовокзале оккупированного Луганска. Отсюда ежедневно в сторону единственного КПП на Луганщине едут автобусы.

Благодаря этому жители Луганска и прочих оккупированных РФ городов едут в Станицу Луганскую - территорию, подконтрольную Украине, передает "Диалог.UA".

Кадр из Луганска на своей странице в Twitter показал пользователь с ником полный пЕсец 146%. "Четыре утра, луганский автовокзал, к хунте ломятся..." - говорится в подписи к фото.

Подписчики блогера констатировали, что фото из Луганска очень печальное зрелище. И самое печальное в этом то, что многие из тех, кто стоит в такой очереди, своими силами привели "русский мир" на Донбасс, а теперь на собственной шкуре испытывают все "прелести" "дружбы с братьями" "Да уж, печальнее не придумаешь, одна очередь общая проходит через небольшой загон металлический, чтоб очередь соблюдалась, еще очередь льготная. Рядом ходят 2 полицая с автоматами, для порядку. Люди теряют человеческий облик и становятся скотами поневоле, но скотов натуральных тоже много", - констатируют в комментариях.



Теги: Донбасс, Луганск, фото, автовокзал, КПП, Станица Луганская, соцсети, очереди, автобусы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх