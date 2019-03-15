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Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину
Фото сделано ранним утром 15 марта на автовокзале оккупированного Луганска. Отсюда ежедневно в сторону единственного КПП на Луганщине едут автобусы.
Благодаря этому жители Луганска и прочих оккупированных РФ городов едут в Станицу Луганскую - территорию, подконтрольную Украине, передает "Диалог.UA".
Кадр из Луганска на своей странице в Twitter показал пользователь с ником полный пЕсец 146%. "Четыре утра, луганский автовокзал, к хунте ломятся..." - говорится в подписи к фото.
Подписчики блогера констатировали, что фото из Луганска очень печальное зрелище. И самое печальное в этом то, что многие из тех, кто стоит в такой очереди, своими силами привели "русский мир" на Донбасс, а теперь на собственной шкуре испытывают все "прелести" "дружбы с братьями" "Да уж, печальнее не придумаешь, одна очередь общая проходит через небольшой загон металлический, чтоб очередь соблюдалась, еще очередь льготная. Рядом ходят 2 полицая с автоматами, для порядку. Люди теряют человеческий облик и становятся скотами поневоле, но скотов натуральных тоже много", - констатируют в комментариях.
Теги: Донбасс, Луганск, фото, автовокзал, КПП, Станица Луганская, соцсети, очереди, автобусы
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