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Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса
01.09.2019 22:37
Вопреки достигнутым договоренностям, боевики отказали сотрудникам "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста в Станице Луганской.
Об этом сообщает Апостроф.
Как отмечается, представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ.
Кроме того, 1 сентября 2019 года были запланированы демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора.
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