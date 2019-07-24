Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской

24.07.2019 19:29

Члены НВФ ОРЛО не позволили украинским специалистам осмотреть разрушенный мост в Станице Луганской.

Об этом заявил глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, передает donpress.com.

Он отметил, что главари НВФ не желают создавать необходимые условия для ремонта моста. Золкин уточнил:

«Прибыли специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию по разрушенному мосту для того, чтобы изготовить проект. Как только они спустились к провалу, их предупредили о том, что это будет воспринято как акт агрессии и человек с противоположной стороны в военной форме запретил идти дальше».