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Архив - Луганская область

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

05.10.2020 10:00
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КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Сегодня, 5 октября, в 9:00 восстановил работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который был временно закрыт из-за масштабных пожаров на Луганщине, передает ESPRESO.TV.
Такое решение принял командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Отмечается, что КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30.



Теги: работа, Станица Луганская, КПВВ
 
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