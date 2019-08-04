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Архив - Луганская область

КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы

04.08.2019 15:08
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КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы

С 4 по 10 августа КПВВ «Станица-Луганская» будет функционировать до 18:00. Об этом сегодня, 4 августа, сообщают Донецкие новости.

«По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ «Станица-Луганская». Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. 

Кроме того, граждан, которые направляются на временно контрольную украинскому правительству территорию Украины будут пропускать до 17:30.

После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда «Станица-Луганская» пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.



Теги: Донбасс, работа, Станица Луганская, КПВВ
 
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