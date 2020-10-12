В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины

12.10.2020 09:00

В Луганске опять внесли изменения в указ «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», сообщает CXID.info.

Теперь из списка оснований для рассмотрения заявки граждан Украины, не имеющих прописку на территории подконтрольной Луганску исключен пункт «проживание родственников на территории ЛНР». Об этом сказано в письме луганского МИДа.

Теперь для въезда на территорию подконтрольную Луганска остались следующие основания: