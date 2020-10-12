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Архив - Луганская область

В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины

12.10.2020 09:00
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В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины

В Луганске опять внесли изменения в указ «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», сообщает CXID.info.
Теперь из списка оснований для рассмотрения заявки граждан Украины, не имеющих прописку на территории подконтрольной Луганску исключен пункт «проживание родственников на территории ЛНР». Об этом сказано в письме луганского МИДа.
Теперь для въезда на территорию подконтрольную Луганска остались следующие основания:

  • с целью лечения на территории ЛНР;
  • с целью обучения на территории ЛНР;
  • при необходимости постоянного ухода за близким родственником, проживающим на территории ЛНР;
  • при погребении близкого родственника, родственника или близкого лица, проживавшего на территории ЛНР.


Теги: Украина, правила, ЛНР, КПВВ
 
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