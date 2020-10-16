Вчера около 50 человек "застряли" на КПВВ "Станица Луганская"

16.10.2020 10:00

Около полусотни человек вчера утром прибыли на КПВВ "Станица Луганская" в надежде попасть домой, однако не смогли этого сделать, потому что пункт пропуска не работает с 15 октября. Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса".

Официальная информация о том, что КПВВ закроется, появилась 13 октября. Но несмотря на это, многие люди не знали о том, что не смогут попасть сегодня домой.

Группировка "ЛНР" также со своей стороны приостановила пропуск людей через линию соприкосновения.

"С момента открытия КПВВ в 7 утра ни одного человека с неподконтрольной не прибыло", – сообщил представитель Луганского пограничного отряда Валентин Бондаренко.

Украинские пограничники говорят, что по решению командующего операцией Объединенных сил могут пропустить отдельных людей при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.

"Такие обстоятельства как необходимость соединения семьи или похороны близких людей, а также заболевание и необходимость лечения на контролированной территории Украины, конечно, такие обстоятельства в приоритете при пересечении линии соприкосновения", – пояснила начальница пресс-службы Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Однако вчера ни одного человека через линию соприкосновения на Луганщине так и не пропустили.

Местная власть в Станице Луганской не планирует обеспечивать жильем людей, не попавших на оккупированную территорию. Причиной назвали то, что населенный пункт находится в оранжевой зоне.