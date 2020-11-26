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Вчера через КПВВ «Станица Луганская» смогли пройти 2265 человек
26.11.2020 10:00
Вчера, 25 ноября, фактический пропуск граждан осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Трубачев.
«Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в одном. В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» было оформлено 1175 человек в сторону Луганска, в сторону Украины прошло 1090 человек. На остальных КПВВ пропускные операции не осуществлялись», — отметил Трубачев.
Теги: Госпогранслужба, Станица Луганская, КПВВ
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