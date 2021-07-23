Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ

23.07.2021 15:00

Сегодня к 10 утра линию разграничения на Донбассе через два функционирующих пункта пропуска пересекли почти тысяча человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

За первые 2 часа пропуска через КПВВ “Новотроицкое” проследовали в сторону временно оккупированного Донецка 75 человек и 14 автомобилей. А в сторону свободной украинской территории до этого часа никто не проходил.

Через КПВВ “Станица Луганская” до 10 утра прошли на временно оккупированную Луганщину 469 человек, а в противоположную сторону — 395.